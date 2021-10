Con Letta deputato, a Sciences Po tirano un sospirone

Grazie al risultato del voto suppletivo di Siena, studenti, dipendenti e magnifico rettore a Parigi possono smettere di preoccuparsi: il segretario Pd resta in Italia

Com’è che si dice sempre? Per un giudizio più approfondito bisognerà aspettare i dati elettorali definitivi in grado di consentire l’analisi dettagliata dei flussi del voto amministrativo con tutto quel che segue. Quel che invece già è certo, è che il risultato del voto suppletivo di Siena, grazie al quale Enrico Letta, eletto deputato, dovrà restare in Italia, ha consentito a 13 mila studenti francesi, a 3.280 dipendenti, oltreché al rettore magnifico di Sciences Po, Bénédicte Durand, di tirare un sospirone e staccare finalmente le mani da sotto.