Nel paese dove le Cenerentole muoiono e le sorellastre vivono

Non abbiamo mai smesso di inchinarci davanti al compianto Avvocato e ora ci scandalizziamo per le palpatine di Bill Gates

Esiste un posto che non smette di genuflettersi davanti a un padre francescano come il compianto Avvocato, di cui si diceva che avesse tutti noi come suddite e sudditi, dove però ci si lancia in crucifige per quello sporcaccione di un Bill Gates perché una volta sfiorò, a quanto pare, il sederino di una dipendente nemmeno dispiaciuta, a quanto pare, di sfiorare il sederino di lui. Ma a parte questo, che è successo all’estero, metti pure che andiamo pazzi per le favole di casa. E metti pure che la sfiga ci perseguiti. Perfino con Battiato, adesso, che sul serio dispiace. Deve disporre di una magìa mica da ridere, però, un paese dove vivono soltanto sorellastre e muoiono soltanto Cenerentole.

