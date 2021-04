Piccolo è bello. Se lo dice Macron

Il presidente francese vuole bloccare la Superlega per difendere i tornei nazionali. Farina del suo sacco?

Bloccare la Superlega europea nel nome della difesa dei tornei calcistici nazionali. Parce que petit est mieux, perché piccolo è bello. Che sarà pur vero. Ma lo chiede Macron. C’est à dire le President européen qui aime le plus la globalisation. Non può essere. Non farina del suo sacco. Più facile del Moulin Rouge. Delle dorotee parigine a gamba lunga passate alla storia con quello slogan che grondò fortuna: à bas la difference.

