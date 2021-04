Grillini con i figli degli altri

Già si notano i garantisti dal passato cristallino che pretendono il silenzio del padre nel nome delle passate colpe

Vorrei pure vedere che uno stronzo, ma stronzo, ma così stronzo come nella vita te ne capitano di rado, fosse anche stronzo al punto da non difendere il figlio perché il suo passato di garantista è stato discutibile o perché lo sarà il suo futuro. Resta pur vero che c’è modo e modo. E il modo di Grillo quello è. Però di garantisti dal passato cristallino i quali pretenderebbero il silenzio del padre nel nome delle passate colpe, o delle sue prossime, e probabili, se ne notano in giro già parecchi. E’ in questo modo che la coppa della cacca, o per lo meno quella in palio oggi, passa per qualche ora dall’orrendo Beppe ai troppo buoni.

