Salvini, Draghi e gli inaspettati applausi scroscianti

E comunque: che un emblema di quel capitalismo europeo il quale vorrebbe un’Italia meno stracciona all’interno del capitalismo europeo e che per tale motivo aveva accolto con applausi scroscianti l’emblema stesso di se stesso, per scommettere appunto su un’Italia capitalista più simile all’Europa capitalista, cioè capitalista ma più europea; che un tale emblema del capitalismo europeo, si stava cioè dicendo, possa aver fatto un discorso a favore del capitalismo europeo con al suo interno un capitalismo italiano maggiormente somigliante al capitalismo europeo, pronunciando per di più più questo discorso esattamente mentre egli stesso, vale a dire l’emblema del capitalismo italiano con tendenza europea, chiedeva di dare fiducia a un governo capitalista italiano meno africano, o proprio volendo più europeo, beh, questa chi cazzo se l’aspettava?

