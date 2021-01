Harry ti presento Sally e i rimpianti del Fatto quotidiano

Meg Ryan, la fidanzatina d’America dei tempi andati nella scena famosa di “Harry ti presento Sally”. L’orgasmo esilarante in trattoria. L’imbarazzo di lui. La vicina di tavolo che alla cameriera risponde “vorrei lo stesso che ha ordinato la signorina”. Le risate. Il Fatto quotidiano di ieri che ripropone la scena singhiozzando un rimpianto: “Oggi non si sa più ridere”. Il Fatto. Cioè. Decine di esistenze accompagnate passo passo dai clic e dai clac degli schiavettoni. Le quali si turbano. Perché non si sa più ridere. La risata è prescritta. E che infiocchettano quindi il proprio strazio nelle loro pagine culturali. Essendo, le quali, culturali, ecco però affacciarsi il dubbio se tali impareggiabili teste di minchia possano aver studiato come privatisti, poi magari a distanza, al liceo Mastro Titta.

