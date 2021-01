Assalto al Campidoglio all'amatriciana

La pelle di bisonte con le corna in testa? Ma che è? La solita americanata da sempliciotti. Ecco qualche semplice regola italiana per distruggere un parlamento democraticamente eletto senza giocare ai ciricaua

Le solite americanate da sempliciotti. Ma che è? La pelle di bisonte con le corna in testa? Giocare ai ciricaua? Invadere con le mandrie l’aula grigia di Washington? Niente, non la vogliono imparare. Allora. Vuoi tu davvero distruggere un parlamento democraticamente eletto? Ribaltare le istituzioni? Creare un potere illegittimo? Ma bello fresco? Poche regole per partire, allora.

Uno, procurati tre, quattro, cinque, molte toghe. Due, trova tre direttori come Mieli, Mauro, e Veltroni. Tutti dotati di walkie-talkie per sentirsi tra loro verso sera. Accendi nel frattempo i fax. Quattro, rivolgi dieci domande a Biden, meglio ancora alla Pelosi: su quando, su dove, su come e con chi, scopano. Ripetile per un anno su Repubblica. Volevo dire sulla Fox. Non dimenticare, cinque, di portare dalla tua parte un immigrato polacco. Specchiato. Indipendente. Tanto meglio se si chiama Zagrebelsky. Sesto punto, disponi intanto un Serra dei tuoi ad allevare il Grillo di domani. Vedrai che risultati. E, sette: il capo. Ci vuole un capo. Mai dimenticare l’anima di un movimento, l’immagine sua, l’identità, la sua cultura. Tira giù dal trattore un bestione qualunque dell’Ohio, forniscilo di laurea, regalagli una Cadillac, addestralo a puntino in Agenzia. Anthony Of Peter, lo potresti chiamare. Se mai volessi candidarlo, milioni di allocchi correranno alle urne. E avrai imbrogliato, tu stesso, quegli odiosi brogli. E diventerà, Capitol Hill, la tua pera matura.