Il libro di Speranza è una sfiga

Il ministro della Salute aveva gestito bene la prima fase della pandemia, ma l’idea malandata di autocelebrarsi rischia di rovinare tutto

Il ministro Roberto Speranza che nessuno, a dirla tutta, aveva mai considerato un genio assoluto, ha gestito la prima fase della pandemia in maniera non peggiore, e c’è chi forse non a torto ha definito migliore, di tanti suoi colleghi, europei ma non solo. Meritò qualche applauso. Finché, un po’ troppo gasato, sfiga ha voluto che si facesse largo nella sua mente l’idea malandata di autocelebrarsi scrivendoci sopra un libro. Poi nascosto di corsa. Così il politico è finito. Vero. Pensate se si comprava un ristorante.

