Il Mose salva Venezia nel silenzio della stampa

Laguna asciutta grazie al capolavoro ingegneristico. Dopo anni di polemiche, i giornali italiani lo ignorano

Pubblicità

Acqua bassa a Venezia. Il Mose, la diga, le paratoie dei nostri ingegneri, questione mondiale. Che manco l’Olanda. Il caso Venezia tenuto basso dall’informazione italiana. Basso, dicasi. Dall’informazione italiana, dicasi. Per Venezia, dicasi, icona planetaria più di Roma. Che cento pagine al giorno doveva farci, e per un mese, il Corriere della Sera. Che duemila inchieste all’ora dovevano mandare in onda i tiggì di stato. O non di stato che fossero. Invece niente. Niente.

Pubblicità

Leggi anche: Da scandalo a orgoglio italiano. Il Mose salverà Venezia Giorgio Barbieri

Gli manca il cefalo che sguazza per San Marco. A tutti. Il polpo che non fece capolino sotto quel cazzo di ponte dei Sospiri. La natura che sorge e risorge, il ruttino della volenterosa Thunberg, il gran peto di Cacciari, Filosofo, o l’altro di Gian Antonio Stella, il Virtuoso. Ormai è andata, fratelli tutti. Seee…