Pd, M5s e il suggeritore thailandese

I democratici hanno vinto in Toscana, Puglia e Campania. Invece hanno straperso in Liguria, nell'unica alleanza con i pentastellati

Il candidato del Pd In Toscana ha vinto. Il candidato del Pd in Puglia, che Dio perdoni poi chiunque possa candidare, e dovunque sia, un figuro come Emiliano, ha vinto. Il candidato del Pd in Campania ha vinto anche lui. Dove è andato senza i pentacosi, il Pd ha vinto. Con gli strategici pentacosi, cioè in Liguria, Zingaretti ha straperso. Manco se, corona d’alloro sulla testa, piedi piantati sul territorio, si facesse consigliare da qualcuno che vive in Thailandia.