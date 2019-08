Quelli che sostengono don Franco

“E’ scappato un detenuto da Poggioreale: embé? Perché stupirsi davanti a una evasione dal carcere? E' la cosa più naturale che possa accadere. Quello che è innaturale è tenere rinchiuse delle persone in una situazione disumana e degradante”. Tenerle rinchiuse in una situazione disumana e degradante: così don Franco Esposito, cappellano di Poggioreale, a commento dell’evasione di un detenuto dal carcere di Napoli. Applausi scroscianti da sinistra ma non solo, che bravo, che prete, dovrebbe fare il Papa. Giusto? Giusto. Però tu guarda com’è balzano il mondo: provi a toglierti dalle balle un tipastro che dagli scranni del governo sforna più situazioni disumane e degradanti che Cacciari cazzate, ma ancora meglio, che vuole i pieni poteri per sfornarne a raffica in futuro, ed ecco gli stessi del viva don Franco che ti fischiano.