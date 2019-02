Il Corriere della sera, uno e trino

C’è il Corriere di Massimo Franco, il quale sosteneva che il Partito democratico doveva fare il governo coi grillini perché i grillini avevano vinto le elezioni politiche in Italia. C’è poi il Corriere di Paolo Mieli, il quale sostiene che il Partito democratico deve fare ora il governo coi grillini perché i grillini hanno perso le elezioni regionali in Sardegna. C’è infine il Corriere di Pierluigi Battista, il quale sostiene che “il nostro establishment è il più sciocco e il più fatuo del mondo”. E quest’ultima non è difficile da capire. Ma perché non vi telefonate?