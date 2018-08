Effetto Veltroni

Ieri. Mattina. Svegliato, stiracchiato, alzato dopo poco, lavato muso, preso il caffè, vestito, aperto il computer, buttato un occhio sui giornali, notato richiamo Repubblica in prima pagina: sogni e popolo, ciò che serve alla sinistra. Parla Walter Veltroni. Deglutito. Vuotata bottiglia dell’acqua, uscito, distributore carburante, riempita di benzina, messo stoppaccio intorno al collo. Incontrato Giuliano Ferrara. Lui: “Letto Veltroni?”. No. “Pensavo peggio”. Rientrato in casa. Svuotata altra bottiglia. Dués molotov ès meglio che one.