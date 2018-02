A proposito di Tariq Ramadan

Il teologo musulmano Tariq Ramadan è stato posto in stato di fermo ieri a Parigi ed è sotto interrogatorio in seguito a due denunce per stupro che hanno fatto scattare l’apertura di un’inchiesta. Lui, che si professa vittima di un complotto, dovrà essere considerato innocente fino a prova contraria. Lo stesso milieu musulmano francese resta diviso sul giudizio. Com’è, come non è, lassù per intanto 77 vergini se la ridono come matte.