Roma. Di solito Julian Assange si occupa delle grandi cause. A giudicare dal suo profilo Twitter, il fondatore di Wikileaks rinchiuso nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra per sfuggire alla giustizia tratta dell’America, dell’amata Russia, del Venezuela. Grandi paesi e grandi rivolgimenti internazionali, con poche eccezioni, come la Catalogna. Dallo scorso agosto, Assange ha twittato quasi tutti i giorni sul movimento secessionista catalano, esprimendo con tweet virali sdegno per la “violenza” e la “repressione” che il governo spagnolo usa per distruggere le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.