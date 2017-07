Il premier libico Fayez al Serraj ha chiesto all’Italia il sostegno con unità navali per contrastare il “traffico di esseri umani” nelle acque libiche: il ministero della Difesa e poi il Parlamento valuteranno la richiesta assieme alle autorità libiche, e se la risposta sarà positiva, “come credo necessario”, ha detto il premier italiano Paolo Gentiloni, si introdurrà un elemento di efficacia in più in una delle battaglie più importanti per l’Italia e per l’Europa. Ecco, l’Europa: dopo molte dichiarazioni di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.