Lo stipendio degli altri è sempre rubato

Soldi maledetti. Viste le ipocrite e violente lezioni di etica che l’Italia giornalistica e politica, internettiana e curvaiola, sta impartendo da un paio di giorni a Gigio Donnarumma, il portiere del Milan che cerca per sé anche un ingaggio più remunerativo, insomma più soldi, considerato questo clima per cui l’unico stipendio che gli italiani vogliono alto è il proprio mentre quello degli altri è sempre rubato, non possiamo che metterci italicamente una mano sul cuore e indossare per un attimo...

