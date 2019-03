Ragazzi (utili) per il clima

“I ragazzi che manifestano per il clima…” sono importanti ha detto la sindaca al Papa inaugurando in Campidoglio la sala intitolata all’enciclica ambientalista Laudato Si’. I ragazzi possono essere usati anche per monitorare l’aria come ha fatto la Dyson engineers in collaborazione con il King’s College di Londra mettendo dei sensori per lo smog (peso 1 kg) sugli zaini di 250 ragazzi. A replicarlo nella Capitale sapremmo quando i fumi del prossimo Tmb in fiamme arriveranno in città.