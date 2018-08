Turbine elettriche

Alla spiaggia Tiberis non c’è elettricità se non quella portata da un filo d’emergenza. La belga Turbulent ha inventato una turbina che produce energia elettrica 24 ore su 24 per 7 giorni su 7 dall’acqua corrente e può essere installata accanto a fiumi e ruscelli. Il costo è parametrato ai kW installati, costa 4 mila euro a kW esclusi i lavori di installazione, che comprendono lo scavo di fondamenta e la costruzione di un canale. Pensata per i paesi in via di sviluppo, è perfetta per la Capitale.