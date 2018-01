In Francia la Nutella scontata fa scoppiare le risse nei supermarket

Come per gli ultimi modelli di Iphone o per l'ultima uscita dei più famosi best seller, ieri in Francia decine di persone si sono riversate nei negozi Intermarché per assicurarsi una scorta di Nutella scontata del 70 per cento. La catena di supermercati ha deciso di vendere a 1,41 euro i barattoli da 950 grammi che di solito costano 4,70 euro. Tanto è bastato a scatenare spintoni e confusione tra la gente che cercava di accaparrarsi la Nutella. Le risse tra gli scaffali sono state riprese da diverse persone e da ieri circolano video di diversi punti vendita presi d'assalto.