Tutto quello che devi sapere sul nuovo sito del Foglio

Caro amico del Foglio,



Il 9 settembre il nostro giornale ha lanciato un nuovo sito, totalmente ristrutturato e con molte novità che ci auguriamo possano essere di tuo gradimento. La fase di transizione tra il vecchio sito e il nuovo sito sta procedendo bene ma se dovessero esserci alcune difficoltà nell'accedere al nuovo portale abbiamo pensato potesse essere utile darti alcune informazioni.



Se hai difficoltà ad accedere al nuovo sito, cosa devi fare? Semplice. Devi eseguire il Logout sito (devi cliccare in alto a destra dove compare il tuo nome). Poi devi accedere al nuovo sito con le tue credenziali (indirizzo e mail e password) andando a questo link



Qualora il sistema (ma sarebbe un caso davvero raro) non dovesse riconoscere la tua password, ti sarà possibile richiederne una nuova eseguendo la procedura “richiedi nuova password” e una volta effettuato il login potrai tranquillamente utilizzare i servizi in abbonamento.



Per quanto riguarda il servizio relativo alla App, se utilizzi le applicazioni per dispositivi mobili Android e IOs (iPad, iPhone) sarà semplicemente necessario effettuare l’aggiornamento delle applicazioni e reinserire le tue credenziali. Se dopo l’aggiornamento l’applicazione non dovesse funzionare (ma anche qui sarebbe un caso raro) ti suggeriamo di disinstallarla e di reinstallarla scaricandola dagli store.



Qui trovi il link per scaricare su Apple Store



Qui trovi il link per scaricare su Android



Ci auguriamo che tutto possa andare per il meglio. Ma se hai qualsiasi tipo di richiesta, scrivi senza problemi qui e verrai ricontattato in tempo reale: diffusione@ilfoglio.it

Claudio Cerasa

Direttore del Foglio Quotidiano