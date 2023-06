Dopo la fine della tragedia e di Dio si fa ritorno al mito (e che mito)

Della tragedia si potrebbe dire semplicemente che è come la vita: bisogna accettarne la catastrofe, entrambe finiscono male. E da qui si può cominciare perché, come per la vita, è da questa consapevolezza che nasce l’interminabile ampiezza e profondità della tragedia di cui, in un volume memorabile, George Steiner ha raccontato la morte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE