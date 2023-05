Le forme geografiche coinvolgono l’osservatore in un gioco di relazioni immersive e suscitano nel soggetto d’esperienza reazioni affettive. Sostiene Alexander von Humboldt che sostiene Goethe. E pure il filosofo teoretico Paolo Furia in Spaesamento. Esperienza estetico-geografica, un saggio da consigliare a quanti sostengono, invece, che la geografia sia uno spazio didattico se non addirittura speculativo superato. Saranno tutti forse affetti dall’ingombro senza confini del neomondo digitale e delle sue geolocalizzazioni algoritmiche? O dalla necessità di un reattivo ritorno alla versione tolemaica di una visione semplificata cielo-terra?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE