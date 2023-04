Alla fine, il comico in letteratura è sempre una tristezza

Dichiariamo il nostro amore e ci prende un attacco di singhiozzo per il bere nervoso. Corriamo al primo volo per la morte di una persona cara, piangiamo curvi e la poltrona del nostro posto risponde a scatti e ci fa dondolare avanti e indietro mentre il passeggero accanto ci lancia uno sguardo infastidito. Il comico è sempre il minuzioso, come notava Roberto Calasso. Lo sanno bene Boccaccio, Austen, Beckett, Dickens per cui “usa sul palcoscenico, in tutti i melodrammi bene architettati e sufficientemente truci, avvicendare regolarmente le scene tragiche con le comiche, come gli strati di rosso e di bianco nel taglio d’un prosciutto ben screziato”. E’ l’improvvisa riduzione dei nostri impulsi e aneliti più intensi alle leggi della meccanica, alla gravità universale. Si resta ammirati dall’inesorabile senso di realtà perché l’essenza delle vicende umane è lirica, ma la sua esistenza è comica, come intuì Santayana. Franz Kafka, che leggeva i suoi orrori agli amici sbellicandosi, paragonò la scrittura – ossia la vita consapevole – a una danza cosacca tra le due case incompiute, avanti e indietro, “durante la quale il cosacco con i tacchi dei suoi stivali raschia e svelle la terra finché sotto di lui so forma la sua fossa”. Pare uno sketch di Buster Keaton.

