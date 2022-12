Il richiamo del corno

In tedesco c’è una parola curiosa: “vogelfrei”, che a prima vista uno tradurrebbe: libero come uccel di bosco, ma che invece marchia colui che è stato bandito e che, al pari di un animale selvatico, chiunque può cacciare e uccidere impunemente. Sulla contiguità tra statuto umano e statuto animale, sul passaggio dall’uno all’altro e sulla loro confusione è giocato molto dell’elemento perturbante della storia narrata da Sarban. Dietro questo pseudonimo si celava un diplomatico britannico, John William Wall (1910-1989), sulla cui figura di scrittore appartato e riluttante la nota in appendice di Matteo Codignola raccoglie e interpreta i non molti dati a disposizione, lasciandoci con la speranza che altro in futuro emerga dell’autore e della sua opera inedita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE