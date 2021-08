Manacorda, poeta con la stoffa di un personaggio da romanzo

Il poeta Giorgio Manacorda, nato a Roma nel 1941, sta per compiere ottant’anni. Lo conosco bene, eppure la notizia mi sorprende. Non solo per l’agilità fisica di quel suo corpo da ballerino sormontato da un volto che ha qualcosa di Pirandello e qualcosa di D’Annunzio, ma per il piglio con cui affronta le cose. E’ come se fosse sempre appena nato, e vedesse davanti a sé un mondo “creato or ora”. Tra gli amici, è proverbiale la sua smemoratezza. Forse si tratta di una reazione al padre, che di mestiere faceva lo storico. La storia è il bersaglio preferito di Manacorda, che dopo una giovinezza da dirigente comunista, al razionalismo delle ideologie ha opposto il pensiero emotivo ovvero poetico. Nelle sue pagine teoriche vorrebbe afferrare l’essenza della Poesia strappandola al contesto, a rischio di ritrovarsi in mano una concezione dell’arte assai datata e in sostanza protoromantica. Ma la pratica, come spesso accade, contraddice fecondamente la teoria.

