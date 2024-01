Vita da cani in Balenciaga

Ormai l’audiovisivo sugli stilisti è un genere a sé (son ricchi, hanno belle case, e un sacco di drammi, c’è molto “footage” cioè filmati). Il migliore rimane “The last emperor” diretto e voluto dall’ex giornalista di Vanity Fair Matt Tyrnauer poi convertito ai documentari; leggendari gli scazzi tra Valentino e Giammetti, i carlini in aereo privato, i climax (com’è andata? “troppa sabbia”, per una sfilata fondamentale a tema deserto; “o troppo abbronzato”). Poi Lagerfeld, e Saint Laurent, e poi tutta una deriva crime seriale con “The Assassination of Gianni Versace” e “House of Gucci”. Notevole l’Halston fatto da Ryan Murphy, il Piero Angela della gayness americana, di cui si attende spasmodicamente la serie sui cigni capotiani diretta da Gus Van Sant e da domani su FX, con Naomi Watts che fa Babe Paley e Chloë Sevigny CZ Guest e Calista Flockhart (già Ally Mc Beal) la sorella sfortunata e gelosissima di Jackie Kennedy, Lee Radziwill. Non si sa chi faccia Lady Ina Coolbirth, regina dell’alta società che poi altri non era che Pamela Pamela Harriman, nuora di Churchill e grande amore giovanile di Gianni Agnelli e infine ambasciatrice americana a Parigi.

