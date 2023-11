Truman Capote, i suoi cigni e il suo ballo: tutti i dettagli in un libro

Del “Ballo in bianco e nero” organizzato da Truman Capote il 28 novembre 1966 ormai si sa tutto, chi c’era e chi non c’era, chi avrebbe voluto esserci e chi si tumulò in casa con le luci spente dicendo d’essere all’estero perché non aveva ricevuto il pregiato invito. Adesso però, su quello che chiuse per sempre l’epoca dei balli, mentre già scoppiavano i tumulti (a Berkeley nel ‘65) e come ricordava la compianta Marina Cicogna (non invitata) poi venne il ‘68 e si portò via tutto, arriva un nuovo (per l’Italia) volume che illustra proprio i dettagli più minuziosi per gli appassionati più maniaci. “Truman Capote e il party del secolo”, di Deborah Davis, esce per Accento, la nuova casa editrice milanese fondata dal televisivo Alessandro Cattelan, con direttore editoriale Matteo B. Bianchi.

