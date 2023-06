Perché l'aria condizionata sta diventando un bene di lusso

Secondo l’Autorità internazionale dell’Energia, i condizionatori d’aria nel mondo passeranno dai 1,6 miliardi di oggi ai 5,6 miliardi entro il 2050, con un consumo che equivarrà a tutta la bolletta energetica odierna della Cina. Ovviamente sarà un disastro ambientale, con la CO2 che passerà da 1,25 miliardi a 2,28 miliardi di tonnellate. Classico gatto che si morde la coda, mettere più condizionatori per stare più freschi alzerà ulteriormente le temperature (si stima +1 grado centigrado in certe città, le più climatizzate). Adesso si prospetta una guerra di mondi, perché da una parte l’aria condizionata che Cina e India stanno installando a manetta non è tripla classe A, ma consuma il 25 per cento in più di quelle della “ztl del mondo”, l’Europa secondo la definizione mica male di Chicco Testa, ma anche dell’America. E però mica gliela possiamo proibire: l’aria condizionata è stata un passaggio dell’America del benessere, si stima che abbia salvato il 75 per cento dei bambini nati prematuri nei giorni più afosi dei vari boom (bizzarra rilevazione del Nyt), oltre ad aver reso abitabili intere lande e sopportabile la vita in città come New York e Miami (anche se lì avevano studiato un art déco poi celebre, ma nato non per bellezza, bensì perché le linee curve incanalano meglio il vento favorendo il ricambio). Comunque in una storia dell’aria condizionata forse siamo anche a un anniversario fondamentale, il primo sistema industriale venne piazzato infatti nel 1903 nella sala contrattazioni di Wall Street e subito dopo nelle residenze private delle famiglie Vanderbilt, Carnegie, e Astor. Aristocrazia refrigerata, nasce una nuova classe sociale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE