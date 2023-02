I pittogrammi di Paris 2024

Parigi si prepara alle Olimpiadi del 2024 passando anche per l’infinitamente piccolo, il simbolico, le icone grafiche che determineranno l’identità visiva di questi Giochi. Sono stati infatti presentati all’inizio di febbraio i “pittogrammi ufficiali delle Olimpiadi”, ovvero la serie di simboli che permetteranno al pubblico di orientarsi nella capitale francese tra le sessantadue discipline olimpiche e le ventitré paraolimpiche. Una storia lunga e, appunto, ricca di simbolismi quella dei pittogrammi. Pensati per abbattere le inevitabili barriere linguistiche e per tracciare una linea orizzontale tra le diverse culture che affollano i luoghi e i giorni dell’evento, in realtà spesso sono stati concepiti per fare immergere il pubblico nella cultura del paese ospitante. A scorrerne la storia – online si trovano archivi ricchi di dettagli – la domanda è: ma quella volta (data, luogo, un po’ di contesto e di geopolitica) ha vinto la funzione, l’estetica o il messaggio? Che cosa ci avranno voluto dire con questi simboli?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE