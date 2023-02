Piccole case editrici crescono

La scorsa settimana sono nate due nuove case editrici, ed è sempre una bella notizia quando nascono dei Davide sofisticati che vogliono entrare nell’arena dei Golia da vetrina. Se c’è una cosa che l’hipsterismo ha insegnato è che c’è spazio per i piccoli, per gli underdog, per le nicchie. Almeno questa è la speranza. Dopotutto l’ultimo Nobel è stato pubblicato, chez nous, da una casa editrice, L’Orma, che non si è certo fatto costruire un palazzo da Nyemeier ma sta in un piccolo loft con un gatto, a Colle Oppio. La prima di queste nuove case editrici nate a febbraio, a Roma, si chiama Timeo. “Pubblicherà quindici titoli l’anno, provando a dare continuamente un nuovo senso alla pratica del world building, ovvero di qualcosa che sta tra la pratica politica e il pensiero speculativo, tra le teorie immaginifiche e le pratiche di vita alternative” dice uno dei fondatori, Corrado Melluso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE