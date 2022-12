Mas blues: l'Accademia Costume & Moda nella sede dei Magazzini allo Statuto

Il palazzone che occupa un intero isolato del quartiere romano dell'Esquilino riaprirà per ospitare la scuola da cui sono usciti stilisti famosi come Frida Giannini e Alessandro Michele. Las toria

Proprio mentre “Mas” l’acronimo dannunziano “Memento audere semper” (con la e lunga, si ricorderà chi ha fatto il privilegiato liceo classico), risorge a nuova vita, tra le maglie di Enrico Montesano che causano espulsioni (e del resto il padre dell’attore era lo storico portinaio del palazzo del Drago a via Quattro Fontane, dove stava la sede del Msi), finisce la storia molto romana dei Magazzini allo Statuto, lo storico negozio di piazza Vittorio Emanuele chiuso quasi sei anni fa dopo un lungo declino. Adesso il palazzone che occupa un intero isolato e lato della piazza riaprirà come nuova sede dell’Accademia Costume & Moda, da cui sono usciti stilisti famosi come Frida Giannini e Alessandro Michele, i due ex direttori creativi di Gucci.