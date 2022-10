Quel ramo del lago di Clooney che si trasforma grazie all'arte

"Se tornerete tra un anno o due vedrete una Bellano completamente cambiata”, dicono al Foglio le figlie del pittore Giancarlo Vitali davanti ai cannoncini alla crema della pasticceria lì accanto, “Vengono addirittura da Lecco per comprarli!”. La grossa fabbrica, ex cotonificio, ora relitto industriale instagrammabile, sopra il fiume Orrido, verrà trasformata in un centro multifunzione turistico-artistico e in un museo della fondazione Getulio Alviani. “Ci sarà anche uno spazio dedicato a Vitali. E un albergo, che qui manca. E poi ovviamente un autosilo, oggi abbiamo un serio problema con i parcheggi”. Lì dove c’è l’archivio, ordinatissimo, chic – un Segantini in prestito – una volta c’era il dopolavoro con due lunghi campi di bocce di cui ancora si intravedono le silhouette tra le sculture, e prima ancora l’unica vera casa patrizia del paesino sul lago di Como.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE