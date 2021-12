La sfida delle case d'artista

A Roma folle per Balla al Trionfale, mentre Milano risponde con Sottsass in Triennale. Resiste il Vittoriale. E casa Praz resta chiusa

Ci dev’essere un mistero, che mistero non è, sul grande successo suscitato dalle case d’artista, anche tra persone e pubblici che magari l’artista non se lo sono filato mai. Però è facilmente comprensibile: così come nessuno vorrebbe un libro da leggere, ma tutti vogliono l’incontro con l’autore, la firma dell’autore, la presenza dell’autore, così le case d’artista permettono un incontro ravvicinato e quasi feticistico, che permette di respirare l’aria, immaginare una vita, di chi vi abitò e vi creò .