Mediterraneo infinito non finito

Si fa spesso dello spirito facile sul vario non finito mediterraneo (calabrese, siciliano, ecc.), e però, tra la fantasia di “rifare tutto”, e quella simmetrica di “buttare giù tutto”, il non finito rimane eterno, lì com’è. Tranne alcune eccezioni: come il nuovo rettorato dell’università della Campania “Luigi Vanvitelli”, che poteva diventare l’ennesima tonitruante colata di cemento, e invece è stata un’occasione abbastanza unica per fare un’architettura “di ricucitura”. Cherubino Gambardella col suo studio ha preso un vecchio hangar e l’ha creativamente “reimpacchettato”, aggiornandolo alle moderne tecnologie di risparmio energetico, termico, e di sicurezza sismica (anche questa è transizione verde); così ha trasformato l’edificio prima sordo e grigio in un avamposto di colori accesi. La facciata omaggia il leggendario Politecnico di Napoli di Luigi Cosenza, integrandolo con colonne un po’ Aldo Rossi.

