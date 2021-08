Peggio Trump o l'usufrutto italiano? David Leavitt e il razzismo immobiliare

I libri degli americani sull’Italia sono sempre pieni di deliziose situazioni tra “the Contessa” e “the Piazza” e “the Palazzo” in italiano nel testo. E Il decoro, ultimo libro di David Leavitt (appena uscito nell’economica Feltrinelli) ripropone l’eterno topos dei ricchi americani a Venezia. Qui nello specifico una Eva, nevrotica riflessiva newyorchese, stravolta dalla vittoria di Trump, decide di comprarsi uno “shelter”, un rifugio (il titolo originale sarebbe infatti Shelter in place), nel caso vi sia da abbandonare il paese per golpi o rivoluzioni (dunque, in un certo senso previdente, essendo il romanzo ambientato nel 2016).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE