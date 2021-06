Il teatro dell'architettura di Botta

Secondo Bruno Pedretti l’architettura, a differenza dell’arte o dell’artigianato, è una questione di profezia: in altre parole un progetto è sempre un esercizio di proiezione e di propaganda per ottenere il consenso necessario alla sua realizzazione – Aldo Rossi diceva che un’architettura costruita, anche piccola, è sempre un’utopia realizzata viste le lungaggini per i permessi, il budget, il cantiere ecc.

