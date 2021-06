Con l'Apple store Roma torna nel radar occidentale

Su via del Corso, nel palazzo Marignoli che affaccia sulla piazza San Silvestro, c'è il nuovo negozio della mela. Sfuggire alla musealizzazione nella Capitale è impossibile

Roma scommette sulla modernità: non solo qualche strada asfaltata, in vista delle elezioni, e fantasiose ciclabili; ma persino l’arrivo di un Apple Store, segno tangibile che la città torna a essere vagamente nel radar occidentale. Questi moderni luoghi di culto, con la loro estetica candida e la loro clientela guizzante, sorgono infatti in ogni città e cittadina che si rispetti, a segnalare civilizzazione, dunque normalmente nei centri storici. A Milano ormai quello di piazza Liberty, pur con ardita superfetazione trasparente e zampillante fontana, è già parte del paesaggio urbano. A Roma, incredibile ma vero, bisognava andare, per avere l’ebbrezza di questi culti, o semplicemente comprare un cavetto, fino al centro commerciale Porta di Roma o a quello Euroma2. Ma forse la geopolitica dell’Apple store segnalava e certificava ancora una volta che Roma è città-stato, città policentrica. E del resto i due pregiati mall, pluripremiati nelle classifiche internazionali, efficienti molto più della città che li ospita, assolutamente da visitare, rigorosamente non collegati con la metropolitana, sono tra i pochi luoghi pulsanti della città. Però adesso (si saranno rassegnati, alla casa madre) ecco l’Apple Store in centro. Su via del Corso, di fronte a palazzo Chigi, nel palazzo Marignoli che affaccia sulla piazza San Silvestro ribollente dei marmi di Portoghesi. Famoso, il palazzo, per lo storico caffè di artisti Aragno, per gli storici graffiti di Afro, per lo storico negozio di ottica al piano terra in cui talvolta Silvio Berlusconi andava a comprare certi binocoli da regalare a Natale. Modernità? Ma no: Apple, sempre insieme al siderale studio Foster e associati, ha restaurato e aperto, sontuosamente, e ora si entra, a turni, per ammirare tutto il ben di Dio, cavetti e graffiti, ma tipo visita guidata ai Vaticani o Capitolini. Sfuggire alla musealizzazione, a Roma, è impossibile, è confermato. Per il brulicare della vita moderna, tornare al centro commerciale.