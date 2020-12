Boeri: "Ecco come nasce la primula della discordia"

"Confido che molte aziende vorranno donare materiali e tecnologie, sarebbe un bel gesto, lo do un po’ per scontato”, dice l'architetto

Gli hanno detto di tutto. Che lavorano sempre gli amici degli amici. Che bisognava fare un concorso. Che i padiglioni a primula sono stati copiati da un’idea di alcuni non precisati “ragazzi”. Che avrebbero dovuto usare i padiglioni della Croce rossa. No, i capannoni. Anzi, i palazzetti. E’ diventato un tormentone (“Primula gli italiani”, che non è male).

