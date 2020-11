L'enigma dell'ufficio

Sarà capitato anche a voi: tra le mille inserzioni che vi compaiono tra le storie di Instagram, che guardiamo per capire quanto sia veramente intelligente l’algoritmo, in questi giorni arrivano cose strane: a me, tra pubblicità di cartongessisti e falegnami (l’algoritmo deve aver capito la mia passione per le case), è spuntata la pubblicità di un albergo a Pantelleria, che offre soggiorni di due mesi a prezzi scontati, “con ottimo wi-fi”. Ora, fare turismo a Pantelleria a metà novembre pare chiaramente una bizzarria, dunque, anche se l’annuncio non lo specifica, è chiaro che anche l’isola siciliana si offre al pregiato mercato del “remote working”, come si dice nei paesi anglosassoni, subito rinominato da noi “smart working”, perché oltre a non sapere l’inglese ci reputiamo più smart degli altri.

Pubblicità

Pubblicità