Morello e Testa dal ring alla vita. I due pugili su raccontano

Dario Morello , che il 23 maggio difenderà il titolo con il fiorentino Paolo Bologna (“Non ci siamo simpatici”) nel Taf 13 all’Allianz Cloud di Milano e sogna un derby in Italia con l’astigiano Etinosa Oliha, co-sfidante al titolo mondiale, ha la sua visione delle cose: “ Non dobbiamo assegnare alla boxe un potere salvifico . Il pugilato può essere un grandissimo strumento, ma noi pugili paghiamo questo affidamento di ruolo come se il ring fosse una pozione miracolosa. La verità è che la boxe migliora le persone buone che non fanno notizia, ma non fa miracoli con le persone cattive che restano tali. Altrimenti basterebbe mandare i malviventi, anziché in carcere, direttamente in palestra e diventerebbero tutti Santa Teresa di Calcutta. Questa retorica ci danneggia: si può fare pugilato anche senza salvare nessuno”.

Ma la festa del Foglio ha portato anche notizie importanti per la boxe italiana. Per seguire il percorso che per ora prevede la partecipazione alle World Boxing Series di giugno a Guyiang in Cina e ai Giochi del Mediterraneo, la Testa ha scelto di affidarsi a un allenatore d’eccezione. “Ho fortemente voluto al mio fianco Roberto Cammarelle, il miglior dilettante italiano, l’unico ad aver vinto tre medaglie olimpiche. Dopo la delusione di Parigi avevo deciso di smettere ma portando i ragazzi a combattere nel mio nuovo ruolo di allenatrice è scoccata di nuovo la scintilla e mi è tornata la voglia di salire le scalette del ring. Mi allenerò ad Assisi con l’obiettivo di vincere a Los Angeles 2028 l’oro olimpico che ancora mi manca. Ho analizzato la delusione di Parigi e penso che sia mancato qualcosa a livello di squadra perché avevamo le potenzialità per fare meglio. Dobbiamo avere l’umiltà per capire dove abbiamo sbagliato: io, per esempio, ho fatto pochi “sparring”.