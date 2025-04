Costi e ricavi dei cinque principali campionati europei

Nella stagione 2023/24 i ricavi dei top club europei crescono rapidamente, ma i bilanci restano in rosso, con perdite aggregate per 795 milioni. La Premier League domina per introiti, mentre la Serie A è la più in difficoltà, nonostante un rallentamento nella crescita dei costi

Nella stagione 2023/24, i ricavi dei top club europei crescono a ritmo sostenuto, quasi il triplo rispetto ai costi, ma i bilanci restano ancora in rosso. È la fotografia che emerge dall’analisi di Calcio e Finanza dei conti delle squadre impegnate nei cinque maggiori campionati del continente: Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. A livello aggregato, le società delle cinque principali leghe hanno generato 25,1 miliardi di euro, con la Premier League a fare la parte del leone. I diritti tv restano la voce principale con 9,3 miliardi, seguiti da sponsor e merchandising (6,5 miliardi, +5 per cento) e ricavi da gestione calciatori (4,2 miliardi, +25 per cento). Crescono anche gli incassi da matchday, passati da 2,8 a 2,9 miliardi (+5 per cento).



Sul fronte dei costi, l’aumento è più contenuto: 25,3 miliardi complessivi, in crescita del 2 per cento rispetto alla stagione precedente. A pesare di più sono le commissioni e le spese per agenti (+17 per cento). Il gap tra entrate e uscite continua tuttavia a ridursi: dalle perdite monstre di 2,5 miliardi nel 2021/22 si è passati a un rosso aggregato di circa 795 milioni nel 2023/24. In Premier League i club inglesi hanno generato 8,9 miliardi di ricavi, staccando nettamente Bundesliga (4,9), Liga (4,2) e Serie A (3,8). L’Inghilterra è prima anche per incassi da stadio (1 miliardo), ricavi commerciali (2,4) e plusvalenze (1,3). Passiamo ai costi: restano corposi quelli legati a stipendi e ammortamenti: basti pensare che, in rapporto ai ricavi, i club italiani spendono il 76 per cento tra stipendi e ammortamenti, un dato superato solo dagli inglesi (77 per cento). Guardando ai risultati netti, la Serie A è la lega più in difficoltà con un passivo di 370 milioni. La Bundesliga è l’unica in utile (114 milioni).