Cosa cambia dopo l'accordo tra Fifa e Dazn per la trasmissione del Mondiale per club

Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e chi ne ha più ne metta. Con il sorteggio della fase a gironi, si è alzato ufficialmente il sipario sul nuovo Mondiale per club della Fifa che andrà in scena la prossima estate negli StatiUniti.

Uno dei grandi temi sul tavolo era quello legato ai diritti televisivi, su cui a lungo era calata una nube di mistero dopo la trattativa fallita con Apple. Le nubi si sono però diradate. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’accordo tra la Fifa e Dazn, che è diventato così il broadcaster esclusivo per la manifestazione che si disputerà tra il 15 giugno e il 13 luglio.

Sulla piattaforma streaming sarà infatti possibile seguire interamente tutte le 63 partite delle 32 squadre protagoniste, tra le quali anche due club italiani come Inter e Juventus. La principale novità è che il torneo sarà disponibile gratuitamente e in chiaro, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, garantendo una copertura mai vista prima per un evento calcistico di questa importanza, dopo che la stessa Dazn aveva già testato la modalità free sia in Serie A che in Serie B in Italia oltre che per altri contenuti.

Complessivamente, secondo le indiscrezioni, l’investimento per i diritti del torneo è stimato intorno al miliardo di dollari e non riguarderà il solo Mondiale per club. Oltre ai diritti esclusivi per il torneo, infatti l’accordo segna l’inizio di una collaborazione più ampia con la Fifa. Tra le possibilità future si ipotizzano l’integrazione della piattaforma Fifa+ all’interno dell’app Dazn, l’accesso alla libreria Fifa, la riproduzione di partite storiche e altre iniziative che arricchiranno l’offerta della piattaforma.