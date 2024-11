A Firenze "I campioni si raccontano" con fair play

Sabato 30 novembre il Premio Internazionale Fair Play Menarini porta i campioni dello sport a Palazzo Vecchio a Firenze

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini è appuntamento estivo che diventa quest'anno anche autunnale. Nessuna premiazione però sabato 30 novembre dalle 17:00 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, durante il talk show "I campioni si raccontano". Solo parole. Parole di campioni ed ex campioni dello sport, parole che riguardano lo sport, che dallo sport partono per poi arrivare ad altro, perché in fondo lo sport, a volte, c'entra con tante cose, quasi mai solo sportive. Anche quando lo si pratica a livello professionistico.

Ne sa qualcosa Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e Ambasciatore del Fair Play Menarini dal 2023, che parteciperà sabato a "I campioni si raccontano". Ha passato quasi due decenni ad andare su e giù per la fascia laterale destra in Serie A, senza mai rinunciare a fare altro: ha fondato e portato avanti la Fundación P.U.P.I. con l’obiettivo di operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. E ne sa qualcosa l'ex calciatore della Fiorentina Borja Valero, che giocava a calcio e studiava, leggeva, si informava, approfondiva, diventanto, parola di Gianni Mura, "una delle persone più interessanti che in qualche modo hanno a che fare con il pallone".

Ci saranno parole e storie, storie di sport e non solo che diventano parole. Quelle di Andrea Zorzi, due volte campione del mondo con l’Italvolley e vincitore del Premio Fair Play Menarini nel 2010. Quelle di Ekaterina Antropova, pallavolista oro olimpico agli ultimi Giochi di Parigi. Quelle italo-cubane di Andy Diaz, che ha ottenuto a Parigi 2024 la medaglia olimpica nel salto triplo, o del suo allenatore Fabrizio Donato, bronzo nel salto triplo ai Giochi di Londra 2012, che lo ha accolto in casa propria, aiutandolo ad ambientarsi nel nostro paese. Quelle di Rigivan Ganeshamoorthy, rivelazione dell’atletica paralimpica, che pochi mesi fa a Parigi ha vinto l’oro nel lancio del disco, migliorando per tre volte consecutive il record del mondo. Quelle di Giuliano Razzoli, campione olimpico ai Giochi Invernali di Vancouver 2010 e Ambasciatore del Fair Play Menarini dall’anno successivo. E quelle di Federico Buffa, vincitore a luglio del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini nella categoria “Narrare le emozioni”.