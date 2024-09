Sinner definitivamente prosciolto dall'accusa di essersi dopato: nessun ricorso dalla Wada

tennis in tribunale

Foto Ap, via LaPresse

L'Agenzia internazionale antidoping ha deciso di non ricorrere al Tas contro il tennista sudtirolese per la positività al Clostebol. Per lui si chiude definitivamente una spiacevole parentesi extrasportiva

Secondo quanto riporta Marco Bonarrigo del Corriere della Sera, l’Agenzia Internazionale Antidoping (Wada) non ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) che riteneva non ci fosse dolo né negligenza da parte di Jannik Sinner nella positività al Clostebol. La Wada, o chiunque altro l'avesse voluto, aveva 21 giorni per ricorrere al Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (Tas). Nessuno l'ha fatto.

L'assoluzione è diventata così definitiva. Jannik Sinner si può così definitivamente lasciare alle spalle una vicenda che lo aveva prima destabilizzato, poi ne aveva minato la credibilità, infine, anche a causa della notizia della volontà della Wada di fare ricorso, esposto a sospetti e critiche da parte di colleghi, appassionati e parte del mondo del giornalismo.

Sinner ora si potrà concentrare totalmente sulla fine della stagione, dopo la vittoria del suo secondo trofeo del grande slam stagionale, lo US Open (dopo aver battuto in finale l'americano Taylor Fritz).