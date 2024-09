Le immagini più belle dai primi giorni delle Paralimpiadi 2024

x Rigivan Ganeshamoorthy, medaglia d'oro italiana nel lancio del disco F52, e nuovo record del mondo con la misura di 27.06 (foto ANSA) La medaglia d'argento Antoni Ponce Bertran (Spagna), la medaglia d'oro Leo McCrea (Svizzera) e il bronzo Danylo Semenykhin (Ucraina) dopo i 100 metri rana maschili (foto ANSA) Maxcel Amo Manu (Italia) vince la batteria dei 100 metri T64 e vola in finale con un nuovo record paralimpico (foto ANSA) Joo Jeong-hun (Corea del Sud) festeggia dopo aver conquistato il bronzo nella gara maschile di Taekwondo da 80 chilogrammi K44 (foto ANSA) Catherine Debrunner (Svizzera) dopo la sua vittoria della finale femminile dei 5000 metri T54 nelle gare di atletica paralimpica (foto ANSA) Fleur Jong (Paesi Bassi) gareggia nella finale T64 del salto in lungo femminile delle gare di atletica leggera (foto ANSA) La nazionale femminile di sitting volley (foto ANSA) Joan Munar Martinez (Spagna) durante la finale T11 del salto in lungo maschile (foto ANSA) Turno preliminare di wheelchair rugby del gruppo A, la partita è fra Germania e Canada (foto ANSA) Matt Stutzman (Stati Uniti) durante il round di Open Compund individuale maschile di tiro con l'arco (foto ANSA) Lichao Wang (Cina) durante la finale S5 dei 100m stile libero maschile delle gare di nuoto paralimpico (foto ANSA) Colombia e Giappone si sfidano alla partita di calcio preliminare maschile del gruppo B per non vedenti (foto Getty) L'atleta Arjola Dedaj (Italia) gareggia nel salto in lungo femminile T11 allo stadio Stade de France (foto LaPresse) Atleti sulla linea di partenza per il primo round dei 100m-T34 maschile (foto Getty) Turno preliminare maschile di wheelchair basketball tra Germania e Francia (foto Getty) 1 di 15

Dal 28 agosto hanno preso il via i Giochi paralimpici di Parigi, e in meno di una settimana non sono mancate le sorprese. Stefano Raimondi conquista l'oro nei 100 metri stile libero, con Simone Barlaam al quinto posto e ancora voglia di arricchire il suo già invidiabile medagliere. Fuori dalla piscina, l'azzurro paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy fa la storia. Neanche il tempo di godersi il nuovo record piazzato al suo secondo lancio, atterrato a 25,48 metri, e già pochi minuti dopo lo migliora arrivando a 25,80 metri. Per poi arrivare a lanciarlo fino a 27,06 metri e conquistare la medaglia d’oro nel lancio del disco F52.

La spedizione azzurra raggiunge un altro successo con Veronica Yoko Plebani, 28enne bresciana di Gavardo e argento nella prova di ParaTriathlon donne PTS 2. Fiato sospeso invece per Giacomo Perini, la cui medaglia di bronzo per il canottaggio è stata messa in stand by dalla giuria dopo il ritrovamento del suo cellulare nella borsa personale portata sull'imbarcazione. Un errore formalmente vietato dal regolamento, anche se il Federcanottaggio sta predisponendo il ricorso.

Complessivamente, l'Italia ha già conquistato 5 ori, 6 medaglie d'argento e 10 di bronzo, posizionandosi nono nel medagliere generale, che vede in testa Cina, Gran Bretagna e Stati Uniti.