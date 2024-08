Il limite che non c'è per Armand Duplantis: nuovo record del mondo

Durante la Diamond League a Chorzow, Polonia, lo svedese ha portato a 6,26 metri il record del salto con l'asta. Un altro salto record che ci fa intuire la possibilità che non sia l'ultimo

Se lo chiese pure Marx, quello vero: Grucho, cosa avesse spinto l'uomo a saltare con l'asta, perché "tra tutti i modi di faticare quello degli atleti che vanno a cinque metri in alto con una asta rischiando ogni volta di finire impalati, è l'unico che non capisco. Non capisco proprio l'utilità del gesto. Si doveva annoiare molto ed essere molto crudele chi si è inventato il salto con l'asta", ironizzò. Concluse: "Va detto però che per fortuna l'ha inventato".

È terra e cielo il salto con l'asta, è velocità terrestre e un arco colorato nell'aria, è potenza e grazia, esplosività e coordinazione. Da qualche tempo è Armand Duplantis. Dal 2018 almeno, oro agli Europei. Dal 2020 sicuro, primo record del mondo: sei metri e diciassette centimetri. Da allora ce ne ha aggiunti altri nove: sei metri e ventisei centimetri. L'ultimo ieri sera durante la Diamond League a Chorzow, in Polonia. Un altro centimetro aggiunto a quel centimetro in mondovisione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sono passati venti giorni dalla notte dello Stade de France e Armand Duplantis salta con la sua asta ormai con l'idea di far fare più fatica possibile a chi verrà, a chi inizierà a saltare tra qualche anno con quel nome e cognome, Armand Duplantis, e quella cifra piantata nella testa come un'ossessione da abbattere.

Per oltre vent'anni quel nome e cognome era stato Serhij Bubka e quella cifra era quel 6,14 che all'epoca, il 31 luglio 1994, venne definitò "l'inarrivabile". Lo fu a lungo. Lo fu sino a Renaud Lavillenie e a quel suo 6,16.

Nonostante Renaud Lavillenie, nonostante il tempo passato, per anni Serhij Bubka rimase il faro di questa disciplina, il grande campione che si cercava di imitare. Troppo educato e per bene il francese per poter diventare un modello.

Troppo educato e per bene pure Armand Duplantis. Però quando prende l'asta in mano e corre verso l'asticella, si catapulta verso il cielo e poi quell'asticella la supera, ecco che le cose cambiano. È lì che Armand Duplantis diventa unico e inimitabile. Armonia totale.

Come nel pomeriggio del 25 agosto 2024 a Chorzow nel momento esatto nel quale ha oltrepassato l'asticella posta a sei metri e ventisei. E mentre vedavamo tutto questo in noi resisteva l'idea che non sarebbe stata l'ultima, che c'era margine, almeno un paio di centimentri per tornare a vedere fare la storia di questo sport. E questa è una visione in loop. Era andata così l'8 febbraio 2020, il giorno del suo primo record del mondo. È continuata così a ogni suo salto. Non conta quanto alta è l'asticella, tra quella e il suo corpo c'è sempre quella luce che ci fa credere che non finirà qui, che ci sarà un altro salto capace di farci stare a bocca aperta.

Armand Duplantis (foto Epa, via Ansa)

Per Serhij Bubka, Armand Duplantis "può arrivare molto più in alto. Credo che possa raggiungere i sei metri e mezzo, forse i sei metri e trentacinque". Fantascienza? No, Bubka spiega così all'Equipe: "Mondo come me e Renaud (Lavillenie), utilizza aste Spirit realizzati interamente in fibra di vetro. Se sei hai ottima tecnica e grande forza e sai come sfruttarli al meglio non ci sono limiti".