L'attività fisica protegge i bambini dall'ansia

Le criticità dell'educazione motoria nelle scuole italiane e l'importanza di migliorarla per contrastare i problemi fisici e psicologici tra i giovani, evidenziati da uno studio di Taiwan sul JAMA. La lettera del presidente della Capdi al ministro Valditara

Provate a fare un giro nelle scuole italiane. Passate alla primaria (le elementari, per intenderci) e se dovesse esistere una palestra che non sia fatiscente, osservate i bambini fare educazione motoria. Assisterete al triste spettacolo di piccoli sempre più incapaci di orientarsi nello spazio, con una coordinazione motoria deficitaria e un precario senso dell’equilibrio. Gli stessi bambini che nell’ora di musica sono incapaci di “sintonizzarsi” con il battito delle mani e dei piedi su un ritmo dato o di marciare a tempo. Una situazione preoccupante a cui il Governo Draghi aveva tentato di rispondere istituendo due ore di educazione motoria in quarta e quinta classe.