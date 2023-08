Urne chiuse. Ecco i gironi della Champions League

Per Milan e Napoli due gruppi complicati. Meglio è andata a Inter e Lazio. Ma i giudizi di oggi sono facilmente ribaltabili. Serve aspettare il 19 settembre e vedere come va

I conti li si faranno con il tempo, inutile preoccuparsi troppo dei sorteggi dei gironi della Champions League, troppe le variabili a cui dover prestare attenzione, dallo stato di forma all'adattamento dei nuovi acquisti, dagli infortuni ai problemi di spogliatoio, per crucciarsi davvero per quello che le urne hanno offerto. Ci si penserà più avanti, dal 19 settembre in poi, il giorno delle prime partite dei gruppi.

Quel che è certo è che per le quattro squadre italiane ci saranno sfide e trasferte interessanti. A partire dal Milan che dovà vedersela con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle, avversarie sulla carta assai ostiche, ma serve vedere cosa dirà il campo e il campo per ora ha dato, rossoneri a parte, responsi talmente ondivaghi da riuscire difficile capire quali sono le gerarchie.

Pure per i campioni d'Italia del Napoli i sorteggi hanno offerto un quadro complicato da leggere: Real Madrid, Braga e Union Berlin non sono avversarie semplici, soprattutto perché né i portoghesi né i tedeschi sono squadre facili da affrontare, entrambe ostiche a loro modo.

Forse è andata meglio a Inter e Lazio. I nerazzurri hanno avuto in sorte Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, con la seconda all'ennesima trasformazione radicale; mentre i biancoazzurri dovranno incontre Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic.

I gironi della Champions League

Champions League - GRUPPO A

Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray

GRUPPO B

Siviglia, Arsenal, Psv, Lens

GRUPPO C

Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

GRUPPO D

Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

GRUPPO E

Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

GRUPPO F

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

GRUPPO G

Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

GRUPPO H

Barcellona, Porto, Shakthar Donetsk, Royal Antwerp