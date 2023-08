Il calendario del Mondiale di atletica leggera

Da sabato 19 a domenica 27 agosto si disputano a Budapest, Ungheria, i campionati del mondo di atletica leggera. Tutte le gare giorno per giorno

Il calendario dei Mondiali di atletica leggera

SABATO 19 AGOSTO

08:50 - Marcia, 20km uomini (Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Massimo Stano)

10:30 - Getto del peso uomini, qualificazione (Leonardo Fabbri, Zane Weir)

10:35 - Eptathlon donne, 100m hs

11:05 - Staffetta 4x400m mista, batterie (Ayomide Folorunso, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Davide Re, Alessandro Sibilio, Lorenzo Benati, Alessandra Bonora, Brayan Lopez, Riccardo Meli, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Giancarla D. Trevisan, Virginia Troiani)

11:35 - 3000m siepi uomini, batterie (Ala Zoghlami, Osama Zoghlami)

11:45 - Eptathlon donne, salto in alto

12:00 - Lancio del martello uomini, qualificazione gruppo A

12:25 - Salto in lungo donne, qualificazione (Larissa Iapichino)

12:35 - 100m uomini, turno preliminare

13:15 - 1500m donne, batterie (Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa)

13:40 - Lancio del martello uomini, qualificazione gruppo B

19:02 - 1500m uomini, batterie (Pietro Arese, Joao Bussotti, Ossama Meslek)

19:05 - Eptathlon donne, getto del peso

19:10 - Lancio del disco uomini, qualificazione gruppo A

19:35 - Salto triplo uomini, qualificazione (Tobia Bocchi, Emmanuel Ihemeje)

19:43 - 100m uomini, batterie (Samuele Ceccarelli, Marcell Jacobs)

20:30 - Eptathlon donne, 200m

20:35 - Getto del peso uomini, finale (Leonardo Fabbri, Zane Weir)

20:40 - Lancio del disco uomini, qualificazione gruppo B

20:55 - 10.000m donne

21:47 - Staffetta 4x400m mista, finale (Ayomide Folorunso, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Davide Re, Alessandro Sibilio, Lorenzo Benati, Alessandra Bonora, Brayan Lopez, Riccardo Meli, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Giancarla D. Trevisan, Virginia Troiani)

DOMENICA 20 AGOSTO

07:15 - Marcia, 20km donne (Eleonora Anna Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti)

09:00 - Lancio del disco donne, qualificazione gruppo A (Daisy Osakue)

09:35 - 400m donne, batterie (Alice Mangione)

09:50 - Eptathlon donne, salto in lungo

10:25 - 400m uomini, batterie (Davide Re)

10:30 - Lancio del disco donne, qualificazione gruppo B (Daisy Osakue)

10:35 - Salto in alto uomini, qualificazione (Marco Fassinotti, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

11:25 - 400m ostacoli uomini, batterie (Mario Lambrughi, Alessandro Sibilio)

12:00 - Eptathlon donne, lancio del giavellotto gruppo A

12:10 - 100m donne, batterie (Zaynab Dosso)

13:05 - 110m ostacoli uomini, batterie (Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli)

13:05 - Eptathlon donne, lancio del giavellotto gruppo B

16:35 - 100m uomini, semifinali (Samuele Ceccarelli, Marcell Jacobs)

16:55 - Salto in lungo donne, finale (Larissa Iapichino)

17:05 - 1500m donne, semifinali (Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa)

17:35 - 1500m uomini, semifinali (Pietro Arese, Joao Bussotti, Ossama Meslek)

17:50 - Lancio del martello uomini, finale

18:00 - Eptathlon donne, 800m

18:25 - 10.000m uomini, finale (Yeman Crippa)

19:10 - 100m uomini, finale (Samuele Ceccarelli, Marcell Jacobs)

LUNEDì 21 AGOSTO

18:40 - Salto con l'asta donne, qualificazione (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo)

18:50 - 400m ostacoli donne, batterie (Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando, Rebecca Sartori)

19:35 - 400m ostacoli uomini, semifinali (Mario Lambrughi, Alessandro Sibilio)

19:40 - Salto triplo uomini, finale (Tobia Bocchi, Emmanuel Ihemeje)

20:05 - 110m ostacoli uomini, semifinali (Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli)

20:30 - Lancio del disco uomini, finale

20:35 - 100m donne, semifinali (Zaynab Dosso)

21:10 - 400m donne, semifinali (Alice Mangione)

21:40 - 110m ostacoli uomini, finale (Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli)

21:50 - 100m donne, finale (Zaynab Dosso)

MARTEDì 22 AGOSTO

18:40 - 100m ostacoli donne, batterie

19:20 - 800m uomini, batterie (Simone Barontini, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu)

19:55 - Salto in alto uomini, finale (Marco Fassinotti, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

20:20 - Lancio del disco, finale (Daisy Osakue)

20:25 - 400m ostacoli, semifinali (Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando, Rebecca Sartori)

21:00 - 400m uomini, semifinali (Davide Re)

21:30 - 1500m donne, finale (Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa)

21:42 - 3000m siepi uomini, finale (Ala Zoghlami, Osama Zoghlami)

MERCOLEDì 23 AGOSTO

10:05 - 800m donne, batterie (Elena Bellò, Eloisa Coiro)

10:15 - Salto con l'asta uomini, qualificazione (Claudio Michel Stecchi)

10:20 - Lancio del giavellotto donne, qualificazione gruppo A

11:10 - 5000m donne, batterie (Nadia Battocletti, Ludovica Cavalli)

11:15 - Salto in lungo uomini, qualificazione (Mattia Furlani)

11:55 - Lancio del giavellotto donne, qualificazione gruppo B

12:05 - 200m donne, batterie (Dalia Kaddari)

12:50 - 200m uomini, batterie (Eseosa Desalu, Filippo Tortu)

19:00 - Lancio del martello donne, qualificazione gruppo A (Sara Fantini)

19:10 - Salto triplo donne, qualificazione (Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach)

19:30 - Salto con l'asta donne, finale (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo)

19:45 - 3000m siepi donne, batterie

20:35 - Lancio del martello donne, qualificazione gruppo B (Sara Fantini)

20:40 - 100m ostacoli donne, semifinali

21:15 - 1500m uomini, finale (Pietro Arese, Joao Bussotti, Ossama Meslek)

21:35 - 400m donne, finale (Alice Mangione)

21:50 - 400m ostacoli uomini, finale (Mario Lambrughi, Alessandro Sibilio)

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

07:00 - Marcia 35km uomini (Andrea Agrusti, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni, Massimo Stano)

07:00 - Marcia 35km donne (Nicole Colombi, Federica Curiazzi, Sara Vitiello)

19:00 - 5000m uomini, batterie

19:30 - Salto in lungo uomini, finale (Mattia Furlani)

19:45 - 200m donne, semifinali (Dalia Kaddari)

20:15 - Lancio del martello donne, finale (Sara Fantini)

20:20 - 200m uomini, semifinali (Eseosa Desalu, Filippo Tortu)

20:50 - 800m uomini, semifinali (Simone Barontini, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu)

21:25 - 100m ostacoli donne, finale

21:35 - 400m uomini, finale (Davide Re)

21:50 - 400m ostacoli donne, finale (Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando, Rebecca Sartori)



VENERDì 25 AGOSTO

10:05 - Decathlon uomini, 100m

10:10 - Lancio del giavellotto uomini, qualificazione gruppo A

10:20 - Salto in alto donne, qualificazione

10:55 - Decathlon uomini, salto in lungo

11:45 - Lancio del giavellotto uomini, qualificazione gruppo B

12:20 - Decathlon uomini, getto del peso

18:30 - Decathlon uomini, salto in alto

19:30 - Staffetta 4x100m uomini, batterie (Samuele Ceccarelli, Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Simonelli, Marco Ricci, Lorenzo Patta, Roberto Rigali)

19:35 - Salto triplo donne, finale (Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach)

20:00 - Staffetta 4x100m donne, batterie (Alice Bongiorni, Zaynab Dosso, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese, Irene Siragusa)

20:20 - Lancio del giavellotto donne, finale

20:25 - 800m donne, semifinali (Elena Bellò, Eloisa Coiro)

21:05 - Decathlon uomini, 400m

21:40 - 200m donne, finale (Dalia Kaddari)

21:50 - 200m uomini, finale (Eseosa Desalu, Filippo Tortu)

SABATO 26 AGOSTO

07:00 - Maratona donne (Giovanna Epis)

10:05 - Decathlon uomini, 110m ostacoli

10:25 - Getto del peso donne, qualificazione

11:00 - Decathlon uomini, lancio del disco gruppo A

12:05 - Decathlon uomini, lancio del disco gruppo B

14:00 - Decathlon uomini, salto con l'asta

19:05 - Decathlon uomini, lancio del giavellotto gruppo A

19:25 - Salto con l'asta uomini, finale (Claudio Michel Stecchi)

19:30 - Staffetta 4x400m uomini, batterie (Davide Re, Alessandro Sibilio, Lorenzo Benati, Brayan Lopez, Riccardo Meli, Edoardo Scotti)

19:55 - Staffetta 4x400m donne, batterie (Alessandra Bonora, Ayomide Folorunso, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Anna Polinari, Giancarla D. Trevisan, Virginia Troiani)

20.10 - Decathlon uomini, lancio del giavellotto gruppo B

20:15 - Getto del peso donne, finale

20:30 - 800m uomini, finale (Simone Barontini, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu)

20:50 - 5000m donne, finale (Nadia Battocletti)

21:25 - Decathlon uomini, 1500m

21:40 - Staffetta 4x100m uomini, finale (Samuele Ceccarelli, Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Simonelli, Marco Ricci, Lorenzo Patta, Roberto Rigali)

21:50 - Staffetta 4x100m donne, finale (Alice Bongiorni, Zaynab Dosso, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese, Irene Siragusa)

DOMENICA 27 AGOSTO

07:00 - Maratona uomini (Yohanes Chiappinelli, Eyob G. Faniel, Daniele Meucci)

20:05 - Salto in alto donne, finale

20:10 - 5000m uomini, finale

20:20 - Lancio del giavellotto uomini, finale

20:45 - 800m donne, finale (Elena Bellò, Eloisa Coiro)

21:10 - 3000m siepi donne, finale

21:37 - Staffetta 4x400m uomini, finale (Davide Re, Alessandro Sibilio, Lorenzo Benati, Brayan Lopez, Riccardo Meli, Edoardo Scotti)

21:47 - Staffetta 4x400m donne, finale (Alessandra Bonora, Ayomide Folorunso, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Anna Polinari, Giancarla D. Trevisan, Virginia Troiani)